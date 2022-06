Knitster is craftsmanship lifestyle brand based on knitting and knotting.

We believe " Familiar slowness makes value and unique."

니스터는 니팅과 매듭기법을 기반로 익숙한 느림을 실천하는 핸드메이드 공예 디자인 브랜드입니다.

‘익숙한 느림이 새로움과 가치를 만든다’를 모토로 라이프 스타일 오브제를 만들고 있습니다.