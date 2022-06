피앤이(P&E)건축사사무소 P&E Architects

People(人) + Environment(環境) 사람 + 환경

“P&E”는 건축을 함에 있어 “사람과 환경”이 존중되는 건축을 지향합니다... Architecture is an Attitude for Pepole and the Environment...

T. 1661-5650

-부산,울산,창원,김해,양산,진주,대구,청도,구미,포항,경주,경남,경북,단독주택,전원주택,협소주택,상가,근생,상가주택,다세대/다가구,원룸,설계,감리,시공코디네이션,현장관리-