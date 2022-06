우리 손으로 만든 건축은 우리의 삶을 규정합니다.

그리고 진정 아름다운 건축이란 겉보기의 디자인을 추구하기보다는

아름다운 공간적 가치, 바이브Vibe를 갖는 건축입니다.

이런 건축이야 말로 우리 사회가 원하는

지속 가능한 환경으로서의 건축입니다.





프랑스의 디자이너 필립 스탁은

그 시대의 사람들이 진정으로 필요로 하는 디자인을

추구해야 한다고 하였습니다.

건축도 마찬가지입니다.

모든 직능에 의무가 있는 것처럼 건축가의 책무는

그 시대의 고통을 치유하는 건축을 하는 것, 바로 그것일 것입니다.





이것이 위로의 건축이며

우리가 추구하는 디자인 목표입니다.





Architecture made by our hands defines our lives.

And truly beautiful architecture has beautiful spatial values and vibes rather than pursuing apparent design.

This kind of architecture is what our society wants.

It is architecture as a sustainable environment.





French designer Philipe Stark said designers should pursue the designs that people of that era really need.

The same is true of architecture.





Just as every job has a duty, the architect's responsibility will be to build a building that heals the pain of that era.





This is the comforting Architecture.

This is what we want to design.