짓는다는

일은 숨은 감성을 이끌어 내는 일입니다. 지어준다는 일은 그 분의 감성을 배가 시켜주는 일입니다. 메타포라는 "정밀과 정확"을 추구하는 회사입니다.

"Home-construction is not just about building. It's about expressing your personality and expanding your creativity."

Metaphora is a company that always strives to achieve our core value of "systematic accuracy".